Göztepe, Serdar Gürler'i bırakmıyor

Ligin 30'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak Serdar'a sahip çıkmak isteyen yönetim, deneyimli oyuncunun bonservisini alabilmek için şartları zorlayacak. İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar için temaslara başlayacak Başkan Mehmet Sepil'in Sivasspor maçının ardından Serdar'la da birebir görüşeceği vurgulandı.

Göztepe'de 1.5 yılda başarılı bir grafik ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcunun da İzmir'den ayrılmak istemediği ve tarafların en kısa zamanda anlaşmaya varacağı dile getirildi. Serdar sakatlanmadan önce Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesine girmişti. Göz-Göz'de 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde 16 maça çıkan Serdar, 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Bu sezon ise 26 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli futbolcu 2156 dakika sahada kalıp 7 kez fileleri havalandırarak 5 gol pası verdi. Göztepe'nin Serdar'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'den kiralanan orta saha Soner Aydoğdu'yu da kadroda tutmak için harekete geçeceği ifade edildi.



