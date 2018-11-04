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04.11.2018 - 12:24 | | İZMİR (AA)

Göztepe, sıkıntılı Rizespor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, sezona kötü başlayan Çaykur Rizespor'u ağırlıyor...

Göztepe, sıkıntılı Rizespor'u ağırlıyor
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Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftada 15 puan toplayan Göztepe, yarın 8 puanla düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligde geçen hafta sahadan mağlubiyetle ayrılan iki takımın mücadelesinde Göztepe ile Çaykur Rizespor yarın saat 20.00'de Bornova Stadı'nda karşılaşacak. Maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Andre Castro'nun durumu maç saatinde belli olacak.

İzmir ekibinde, Titi, Wallace Reis ve Lamine Gassama yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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