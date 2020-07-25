Göztepe Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen ve bu mücadelelerde 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan Göztepe, son haftaya 39 puanla 11. sırada girdi.

GÖZTEPE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu son hafta maçında bu akşam saat 21.00'de hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabakada lig ikinciliği iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler, maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek

SAKAT: Halil, Serdar, Jerome

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Yatabare, Cofie, Hakan, Emre, Mert Hakan, Kone

SAKAT: Claudemir

Sivasspor'la 6. randevu

Ligin ilk yarısında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 7 gol atıp, kalesinde 8 gol gören sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yenilmediği 2 karşılaşmada sahadan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.