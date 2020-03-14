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14.03.2020 - 11:41 | | AA

Göztepe, Süper Lig'de 3 haftadır galip gelemiyor

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Göztepe, gol atamadığı son 3 karşılaşmayı da kaybetti.

Göztepe, Süper Lig'de 3 haftadır galip gelemiyor

Süper Lig'de ikinci devreye üst üste Antalyaspor (3-0) ve Beşiktaş (2-1) galibiyetleriyle başlayan Göztepe, Yukatel Denizlispor'la 1-1 berabere kaldı. Hava şartlarından dolayı 21. haftada Çaykur Rizespor'un İzmir'e gelememesinden dolayı bu müsabakası ertelenen sarı-kırmızılı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1'lik skorla geçtikten sonra konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe 24. haftadan itibaren deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, İzmir'de Medipol Başakşehir'e 3-0 ve dün de İstanbul'da Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Son 4 maçtır galip gelemeyen ve 3 müsabakadır puan alamayan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftayı 34 puanla geçti.

- 3 maçtır gol atamıyor

Ligde son golünü Gaziantep FK maçında 71. dakikada Cameron Jerome ile bulan sarı-kırmızılı ekip ligde 289 dakikadır gol atamıyor. İzmir temsilcisi sezon başında 436 dakika gol üretememişti.

Göztepe, 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Göztepe, Süper Ligde 3 haftadır galip gelemiyor

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