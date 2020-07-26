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HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz
26.07.2020 - 00:38 | |   İZMİR (AA) -

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz

Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz bugünkü galibiyet ile onları bir nebze mutlu edebildiysek bu bizim için günün kazancıdır." dedi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz
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Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında aldıkları sonuçların başta Göztepe camiası olmak üzere kendilerinin de kabul edebileceği sonuçlar olmadığını belirtti.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını en azından üzerlerindeki bu kötü enerjiyi atabilmek adına bir fırsat olarak gördüklerini bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız ile yaptığımız konuşmada belki bizi affettirmez ama camiamız için bir galibiyet alarak sezonu tamamlamak istediğimizi konuştuk. Oyuncularım bunun reaksiyonunu sahada çok net bir şekilde verdiler. Hem iyi futbol oynadılar hem de çok iyi mücadele ettiler, onlara teşekkür ediyorum. Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz bugünkü galibiyet ile onları bir nebze mutlu edebildiysek bu bizim için günün kazancıdır."

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