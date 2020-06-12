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12.06.2020 - 20:20 |

Göztepe Trabzonspor (CANLI)

Dünyaya yayılan corona virüs salgını sonrasında Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.

Göztepe Trabzonspor (CANLI)
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Göztepe Trabzonspor (CANLI)

Corona virüs salgını pek çok alanı etkilediği gibi spor karşılaşmalarını da  etkiledi ve Süper Lig'e bir ara verildi. 87 günlük ara bugün son buldu ve Süper Lig'in 27.haftası lider Trabzospor, Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele saat 21.00'da başladı.

 İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

 

Maçın hakemi: Zorbay Küçük

Deplasmanları kayıpsı geçmek istiyor

Ligde üst üste 2 deplasman maçına çıkacak olan Karadeniz ekibi, bu 2 maçın arasında, 16 Haziran Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 5 gün arayla oynayacağı üç maçtan galibiyetler alarak hem Süper Lig'de hemde Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Göztepe Trabzonspor (CANLI)

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