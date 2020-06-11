Sabırsızlıkla beklenen Süper Lig yarın başlıyor. Yarın birbirinden iki maç var. Bu maçlardan biri de Göztepe ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek. Taraftar futbol karşılaşmalarını özlerken sıklıkla 'Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' diye soruyor.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Trabzonspor maçı 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Seyircisiz karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 2'den şifreli olarak yayınlanacak.

RAKİPLERİ STRESE SOKACAK

Ligde 53 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, Göztepe’yi açılış karşılaşmasında devirmesi halinde takipçileri Başakşehir ve Galatasaray’ı strese sokacak. Bu nedenle önce oynamalarını avantaj olarak gören teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularından sadece 3 puan değil, güzel de futbol istiyor.

10 GÜNDE 3 KRİTİK MAÇ

Trabzonspor hızlı bir dönüş yapacak. 10 günlük periyotta Bordo-Mavililer’i zorlu bir fikstür bekliyor. Fırtına üst üste oynayacağı 3 maça da deplasmanda çıkacak. Karşılaşmalar her ne kadar seyircisiz olsa da, 10 günde 3 kez yolculuk yapılacak. İlk olarak yarın İzmir’de Göztepe ile kozlarını paylaşacak Fırtına, salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-Mavililer, ilk maçı 2-1 kazanmıştı. 22 Haziran Pazartesi günü ise ligin bir diğer zorlu ekibi Alanyaspor, Trabzonspor’un rakibi olacak.