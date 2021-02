Göztepe Ünal Karaman'la gülemedi

İlhan Palut'un istifa etmesinin ardından antrenör Yasin Güleryüz'le İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, Karaman'ın göreve gelmesiyle yeniden düşüşe geçti. Önce Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Göztepe, Denizlispor'a da aynı skorla yenilerek taraftarını üzdü. Sıralamada 25 puanla 11'inci basamakta yer alan Göz-Göz oynadığı futbolla vasatı aşamadı.

Henüz 3 puanla tanışamayan Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Var olan potansiyellerini bir an önce ortaya çıkarmaları gerektiğine değinen deneyimli teknik adam, "Bu Göztepe'nin ne ilk mağlubiyeti ne de son mağlubiyeti olacak. Her oynanan oyun, her alınan sonuç, her saha içinde gösterilen duruş geleceğe daha net ve daha güvenli bakmamıza vesile olacak. Potansiyelimizi vakit kaybetmeden ortaya çıkarmamız gerekiyor" dedi.

"İLK YARI BİZİM İÇİN BOŞA GEÇTİ"

Daha fazla çalışacaklarını belirten Karaman, "Şu ana kadar yaptıklarımız bizim için çok doğru bir duruş ve doğru bir tavır değil. Biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlarımızdan özveri bekleyeceğiz. Bizi seven, gönül veren insanlara güzel bir oyunla birlikte güzel sonuçlar yaşatmaya çalışacağız. Denizlispor karşısında koskoca bir ilk yarı bizim için boşa geçti. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

Göztepe perşembe günü evinde Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

ADIS JAHOVIC KADRODA OLACAK

Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, son olarak Anhtalyaspor'da forma giyen eski golcüsü Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti. Makedon futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, Jahovic'in perşembe günü Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alacağı ifade edildi. Adis Jahovic 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deyken geldiği Göztepe'den 2017-2018 sezonun devre arasında ayrılmıştı.