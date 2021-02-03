Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır
03.02.2021 - 21:29 | | İZMİR (AA) -

Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır
ABONE OL

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında, hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Atılay Canel: "Kazanmamız gereken bir maçtı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'Bu sistem, bu adamlarla yürümüyor'
    'Bu sistem, bu adamlarla yürümüyor'
  2. CANLI| Bordeaux - Lille
    CANLI| Bordeaux - Lille
  3. İsmail Kartal: Üzgünüz
    İsmail Kartal: Üzgünüz
  4. Sergen Yalçın isyan etti! 'Öldü zannedersin'
    Sergen Yalçın isyan etti! 'Öldü zannedersin'
  5. Eczacıbaşı set vermeden turladı
    Eczacıbaşı set vermeden turladı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Bilecik'te

Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Bilecik'te

VakıfBank'a Avrupa'da yan bakılmıyor

VakıfBank'a Avrupa'da yan bakılmıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya maçına hazır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet