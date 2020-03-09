SÃ¼perÂ Lig'de geÃ§en hafta evinde lider Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 3-0 yenilip son 3 maÃ§Ä±nda yalnÄ±zca 1 puan alabilen GÃ¶ztepe, ÅŸimdiden gelecek sezonun planlamasÄ±na baÅŸladÄ±. Ãœst Ã¼ste yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±plar nedeniyle Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± zora sokan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda 15 futbolcunun sÃ¶zleÅŸmeleri mayÄ±s ayÄ±nda bitecek. GÃ¶z-GÃ¶z'de kaleci Beto'nun yanÄ± sÄ±ra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napoleoni, Reis, Serdar, AtÄ±nÃ§, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'Ä±n mukaveleleri son bulacak.

Yeni sezonda flaÅŸ transferlere imza atmaya hazÄ±rlanan yÃ¶netimin, iskelet kadroyu da korumak istediÄŸi bildirildi. GÃ¶ztepe'nin Beto, Castro, Titi, Soner, Napoleoni, Serdar ve Berkan'la yola devam etmek istediÄŸi diÄŸer futbolcularla da mutlaka gÃ¶rÃ¼ÅŸme masasÄ±na oturacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Teknik heyetin raporunu bekleyen BaÅŸkan Mehmet Sepil'in vakit kaybetmeden devam edilecek futbolcularla sÃ¶zleÅŸme yenileyeceÄŸi kaydedildi.

PALUT'TAN UYARI

SÃ¼per Lig'de son haftalarda hem baÅŸarÄ±sÄ±z sonuÃ§lara imza atÄ±p hem de kÃ¶tÃ¼ futbol oynayan Ä°zmir ekibinde, teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'un takÄ±mÄ± sert bir ÅŸekilde uyardÄ±ÄŸÄ± dile getirildi. Bu sezon Ã§ok fazla kÃ¼me dÃ¼ÅŸme korkusu yaÅŸamayan ancak Ã¼st sÄ±ralar iÃ§in de hedefsiz kalan GÃ¶ztepe cuma gÃ¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa'ya konuk olup, 17 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ise erteleme maÃ§Ä±nda GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda Ã‡aykur Rizespor'u aÄŸÄ±rlayacak. GÃ¶ztepe'de orta saha Soner cezasÄ± nedeniyle KasÄ±mpaÅŸa'ya karÅŸÄ± oynayamayacak.Â

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