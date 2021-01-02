Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de 3 futbolcu yolcu
02.01.2021 - 13:32 | | Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

Göztepe'de 3 futbolcu yolcu

Süper Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek Göztepe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Göztepe'de 3 futbolcu yolcu
ABONE OL

İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda ara dönemde 3 oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi. Göz-Göz'de sezon başında gözden çıkarılan sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra santrfor Ideye'nin de takımdan gönderilebileceği vurgulandı. Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların yüksek maliyetlerinden ötürü mevcut kadroda da değişimler yapabileceği bildirildi.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonun başında Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Gassama, ilk sezonunda istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ancak bu sezon gözden düşen Senegalli sadece 4 Süper Lig karşılaşmasında oynadı. Titi de tıpkı Gassama gibi 2018-2019 sezonunda Göztepe'ye imza attı. Brezilyalı stoper bu sezon 7 maça çıktı. Yunanistan'ın Aris takımından kadroya dahil edilen Ideye ise hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. Deneyimli futbolcu 8 maçta görev alıp yalnızca 1 kez fileleri sarstı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Omar Elabdellaoui'de kahreden olay! 'Hayır, yapmayın...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu başladı! Resmen duyurdular...

Göztepede 3 futbolcu yolcu

    Umut Nayir: Hedefim Avrupa'da devam edebilmek
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri
      Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri
    2. Beşiktaş'a büyük şok! Aboubakar ve Ghezzal...
      Beşiktaş'a büyük şok! Aboubakar ve Ghezzal...
    3. Göztepe'de 3 ayrılık birden!
      Göztepe'de 3 ayrılık birden!
    4. Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı
      Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı
    5. CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK
      CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI | Sivasspor - Denizlispor

    CANLI | Sivasspor - Denizlispor

    Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

    Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

    Real Madrid, David Alaba ile anlaşmaya çok yakın

    Real Madrid, David Alaba ile anlaşmaya çok yakın

    Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, muhtemel 11'ler kim?

    Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, muhtemel 11'ler kim?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet