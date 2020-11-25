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25.11.2020 - 16:38 | | İZMİR (AA)

Göztepe'de 3 kişinin Kovid-19 testi negatife döndü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 3 kişinin Kovid-19 testinin negatife döndüğü bildirildi.

Göztepe'de 3 kişinin Kovid-19 testi negatife döndü
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ilk olarak 11 Kasım Çarşamba günkü testlerde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı. Bu 3 kişiye dün bir kez daha test yapıldığının bildirildiği açıklamada, "İki futbolcumuza ve teknik heyet personelimize belirli aralıklarla uygulanan üçer Kovid-19 testinden de negatif sonuçlar alınmıştır." ifadesine yer verildi.-

Sarı-kırmızılı ekipte bu vakaların dışında geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü maçından önce 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Göztepede 3 kişinin Kovid-19 testi negatife döndü

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