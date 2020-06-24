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HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı
24.06.2020 - 16:45 | | İZMİR (AA) -

Göztepe'de 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı

İzmir ekibinde sağ diz iç yan bağında zorlanma ve hafif ödem tespit edilen Cameron Jerome, sağ uyluk ön bölgede kas yaralanması olan Ege Özkayımoğlu, sol uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Hüseyin Bulut takımdan ayrı idman yaptı.

Göztepe'de 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı
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Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepede 3 oyuncu takımdan ayrı çalıştı

Göztepe’de sağ diz iç yan bağında zorlanma ve hafif ödem tespit edilen Cameron Jerome, sağ uyluk ön bölgede kas yaralanması olan Ege Özkayımoğlu, sol uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Hüseyin Bulut takımdan ayrı idman yaptı.

 

 

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