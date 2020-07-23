Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de bir genç daha oynamadan gitti
23.07.2020 - 12:40 | | Onur ATIÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Göztepe'de bir genç daha oynamadan gitti

SÃ¼per Lig'de cumartesi gÃ¼nÃ¼ sezonun son maÃ§Ä±nda Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lmayÄ± hedefleyen Demir Grup Sivasspor'la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek GÃ¶ztepe'de, bir genÃ§ daha oynamadan takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±.

Göztepe'de bir genç daha oynamadan gitti
ABONE OL

Her sezon geleceÄŸe yatÄ±rÄ±m yapma hedefiyle yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndan birÃ§ok genÃ§ futbolcuyu kadrosuna dahil eden ancak Ã§oÄŸunu oynatmadan gÃ¶nderen GÃ¶z-GÃ¶z'de, Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen HÃ¼seyin Bulut kulÃ¼be veda etti.

Bu sezon sadece Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 2 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p SÃ¼per Lig'de 1 dakika bile deÄŸerlendirilmeyen 21 yaÅŸÄ±ndaki forvet sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bir sezon sonra GÃ¶ztepe'den ayrÄ±lmaya karar verdim. HoÅŸÃ§akal GÃ¶ztepe, baÅŸarÄ±lar dilerim" ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¶ztepede bir genÃ§ daha oynamadan gitti

SÃ¼per Lig dÃ¶neminde sÃ¼rekli genÃ§ oyunculara yÃ¶nelen GÃ¶ztepe'de HÃ¼seyin'in yanÄ± sÄ±ra Serkan Bakan, DoÄŸanay KÄ±lÄ±nÃ§, Samed Ali Kaya, Muhammed Enes, Mehmet Enes, GÃ¶kay Eser, Metin Acet, Erol Sepil, Mahmut Nigiz, Yavuz AygÃ¼n, Batuhan KÄ±rdaroÄŸlu gibi birÃ§ok genÃ§ oyuncu ÅŸans bulamadan yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Mevcut kadrosunda yer alan genÃ§lerden ise en fazla sÃ¼reyi kanatlarda gÃ¶rev yapan YalÃ§Ä±n Kayan aldÄ±. Kerem Atakan, Ege Ã–zkayÄ±moÄŸlu, Eren Bilen ve Arda Ã–zÃ§imen gibi oyuncular ise ya kulÃ¼bede ya da tribÃ¼nde oturdu. Yeni sezon Ã¶ncesi yine genÃ§ futbolcularÄ± takibe alan Ä°zmir ekibinin oyunculara forma vermemesi taraftarlar arasÄ±nda da eleÅŸtiri konusu oldu.

Soner AydoÄŸdu'dan idmanda akÄ±lalmaz gol...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Göztepe'de bir genç daha oynamadan gitti
    Göztepe'de bir genç daha oynamadan gitti
  2. Kayserispor'da Trabzonspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam ediyor
    Kayserispor'da Trabzonspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam ediyor
  3. BeÅŸiktaÅŸ'ta transfer harekatÄ± bu hafta baÅŸlÄ±yor
    BeÅŸiktaÅŸ'ta transfer harekatÄ± bu hafta baÅŸlÄ±yor
  4. Robben transferi açÄ±kladÄ±: Eliaâ€™yÄ± aradÄ±m, davet ettim
    Robben transferi açÄ±kladÄ±: Eliaâ€™yÄ± aradÄ±m, davet ettim
  5. Son dakika | Onyekuru geleceÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu! Galatasaray...
    Son dakika | Onyekuru geleceÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu! Galatasaray...



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

BeÅŸiktaÅŸ'ta Cenk Koray anÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta Cenk Koray anÄ±ldÄ±

Galatasaray'da sonuçlar negatif

Galatasaray'da sonuÃ§lar negatif

10. Red Bull X-Alps için kayÄ±t süreci baÅŸladÄ±

10. Red Bull X-Alps iÃ§in kayÄ±t sÃ¼reci baÅŸladÄ±

TFF 1. Lig'de 127 yabancÄ± oyuncu forma ÅŸansÄ± buldu

TFF 1. Lig'de 127 yabancÄ± oyuncu forma ÅŸansÄ± buldu

SÄ±radaki Haber