Her sezon geleceÄŸe yatÄ±rÄ±m yapma hedefiyle yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndan birÃ§ok genÃ§ futbolcuyu kadrosuna dahil eden ancak Ã§oÄŸunu oynatmadan gÃ¶nderen GÃ¶z-GÃ¶z'de, Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen HÃ¼seyin Bulut kulÃ¼be veda etti.

Bu sezon sadece Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 2 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p SÃ¼per Lig'de 1 dakika bile deÄŸerlendirilmeyen 21 yaÅŸÄ±ndaki forvet sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bir sezon sonra GÃ¶ztepe'den ayrÄ±lmaya karar verdim. HoÅŸÃ§akal GÃ¶ztepe, baÅŸarÄ±lar dilerim" ifadelerini kullandÄ±.

SÃ¼per Lig dÃ¶neminde sÃ¼rekli genÃ§ oyunculara yÃ¶nelen GÃ¶ztepe'de HÃ¼seyin'in yanÄ± sÄ±ra Serkan Bakan, DoÄŸanay KÄ±lÄ±nÃ§, Samed Ali Kaya, Muhammed Enes, Mehmet Enes, GÃ¶kay Eser, Metin Acet, Erol Sepil, Mahmut Nigiz, Yavuz AygÃ¼n, Batuhan KÄ±rdaroÄŸlu gibi birÃ§ok genÃ§ oyuncu ÅŸans bulamadan yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Mevcut kadrosunda yer alan genÃ§lerden ise en fazla sÃ¼reyi kanatlarda gÃ¶rev yapan YalÃ§Ä±n Kayan aldÄ±. Kerem Atakan, Ege Ã–zkayÄ±moÄŸlu, Eren Bilen ve Arda Ã–zÃ§imen gibi oyuncular ise ya kulÃ¼bede ya da tribÃ¼nde oturdu. Yeni sezon Ã¶ncesi yine genÃ§ futbolcularÄ± takibe alan Ä°zmir ekibinin oyunculara forma vermemesi taraftarlar arasÄ±nda da eleÅŸtiri konusu oldu.