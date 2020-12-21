Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi 4 eksik
21.12.2020 - 14:21 | | İZMİR (AA) -

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi 4 eksik

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 oyuncu da yarın forma giyemeyecek.

ABONE OL

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların daha şut çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Kafilenin bugün hava yoluyla İstanbul'a gideceği bildirildi.

Öte yandan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 oyuncu da yarın forma giyemeyecek.

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

 

Göztepede Galatasaray maçı öncesi 4 eksik

 

 

 

 

Paralel evrende futbol dünyası!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
    Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
  2. 2 kişi serbest bırakıldı! Mehmet Topuz...
    2 kişi serbest bırakıldı! Mehmet Topuz...
  3. Oyunseverler, en uzun gecede bir araya geliyor!
    Oyunseverler, en uzun gecede bir araya geliyor!
  4. Türkoğlu basketbolun doğum gününü kutladı
    Türkoğlu basketbolun doğum gününü kutladı
  5. Süper Lig ekibinde kadro dışı depremi
    Süper Lig ekibinde kadro dışı depremi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi 4 eksik

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi 4 eksik

Liverpool, Premier Lig'e ağırlığını koydu

Liverpool, Premier Lig'e ağırlığını koydu

Abdullah Avcı: Ailem Trabzon'a gelmem için baskı yaptı

Abdullah Avcı: Ailem Trabzon'a gelmem için baskı yaptı

Denizlispor'da 'Yerli Bielsa' 3 puanla başladı

Denizlispor'da 'Yerli Bielsa' 3 puanla başladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet