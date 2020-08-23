Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor
23.08.2020 - 13:19 | | DHA

Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor

SÜPER Lig'de transfer döneminde şimdiye kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay ve Yunanistan'ın Aris ekibinden Nijeryalı Ideye'yi renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, en az 7 takviye yapacaklarını söyledi.

Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor
ABONE OL

Hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren takımın durumundan memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet oyuncusu almak istiyoruz, çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İlhan Palut, "Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Yönetimimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Taraftarlarımıza layık olabilecek bir Göztepe için çalışıyoruz" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından kaleci Beto, Castro, Reis, Serdar, Wilczek, Jerome, Deniz, Hüseyin, Kerem Atakan, Borges ve Samed Ali ile yollarını ayırmıştı. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Halil kampta takımla birlikte çalışmalara başladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Dünyaca ünlü yıldızın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Göztepede İlhan Palut 7 transfer daha istiyor

Göztepe'nin 2019-20 Sezonu Öncesi Kamp Günlüğü

Diletta Leotta'nın jet ski keyfi! Yunus balıklarıyla...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor
    Göztepe'de İlhan Palut 7 transfer daha istiyor
  2. Denizlispor'da Estupinan üzüntüsü
    Denizlispor'da Estupinan üzüntüsü
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. PSG - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    PSG - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  5. Monaco - Reims maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Monaco - Reims maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamza Hamzaoğlu: Yıllardır yurt dışına gitmeyi arzuluyorum

Hamza Hamzaoğlu: Yıllardır yurt dışına gitmeyi arzuluyorum

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, öne geçti

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, öne geçti

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Lukoki: Büyük takımlara transfer olmak istiyorum

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Lukoki: Büyük takımlara transfer olmak istiyorum

Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak

Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak

Sıradaki Haber