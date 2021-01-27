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27.01.2021 - 13:00 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'de Jahovic heyecanı

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de kaçan goller sonucu taraftarlar sosyal medyada forvet kampanyası başlattı.

Göztepe'de Jahovic heyecanı
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Sarı-kırmızılılar dün gece saat 20.30'da GöztepeForvetİstiyor hashtagi ile Başkan Mehmet Sepil'e seslendi. Göztepeliler'in başlattığı bu akım Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. GöztepeForvetİstiyor hashtagi dünya gündeminde de kendine yer buldu. Göztepe taraftarı gönüllerinde yatan golcünün eski yıldızları Adis Jahovic olduğunu da sosyal medya üzerinden belirtti. Taraftarların büyük bir kısmı Jahovic'i yeniden Göztepe'de görmek istediklerine dair mesajlar yayınladı. Şu an Antalyaspor forması giyen Makedon oyuncuyla ilgili ise yönetimden resmi bir girişim olmadı.

JAHOVIC TARİHE GEÇMİŞTİ
Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Krylya Sovetov takımında transfer olan Jahovic ilk senesinde 1'inci Lig'de 33 maça çıkıp 22 gol kaydetti. Göztepe o sezon Play-Off finalinde Eskişehirspor'u seri penaltılar sonucu yenip 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Jahovic, 2017-2018 sezonunda Göztepe'de sezonun ilk yarısında forma giydi. Süper Lig'de 18 müsabakada 14 gol atan 33 yaşındaki oyuncu, devre arasında İttifak Holding Konyaspor'a satıldı. Adis Jahovic, Göztepe kulüp tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Göztepe ara transfer döneminde Ankaraspor'dan Beykan, Anderlecht'ten Zulj, Paok'tan Esiti ve Trabzonspor'da Diabate'yi renklerine bağladı.

Göztepede Jahovic heyecanı

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