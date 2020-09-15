Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de liderlik coşkusu
15.09.2020 - 10:59 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'de liderlik coşkusu

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u Gürsel Aksel Stadı'nda 5-1 yenerek 2020-2021 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Göztepe ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu.

Göztepe'de liderlik coşkusu
ABONE OL

Süper Ligdeki 4'üncü sezonuna giren sarı-kırmızılılarda taraftarlar ve camia birinci haftayı ilk sırada bitirmenin sevincini yaşadı. Alınan farklı galibiyetin yanı sıra oynanan pozitif futbol da Göztepe'yi umutlandırdı. Özellikle geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Atınç, Tripic ve Mossoro'nun hem iyi performans sergilemesi hem de gol atması teknik direktör İlhan Palut'u oldukça mutlu etti. Transferde ise hamlelerini hızlandıran Göz-Göz, Macar kaleci Balasz Megyeri'yi de resmen kadrosuna dahil etti.

Son olarak Yunanistan'ın Atromitos takımında forma giyen Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalanması İlhan Palut'un elini güçlendirdi. Beto'nun gidişiyle Adanaspor'dan İrfan Can ve Megyeri'yi kadrosuna dahil eden Göztepe, kaleci sorununu çözmüş oldu. Göz-Göz, Göktuğ'u ise Ümraniyespor'a kiralamıştı. İzmir ekibinin defans, orta saha ve kanatlara da takviye yapacağı açıklandı. Cuma günü ligde Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe hazırlıklarını sürdürürken, İlhan Palut'un oyuncularına rehavet uyarısında bulunduğu öğrenildi. Palut'un, "Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edebilmek. Hepinize güveniyorum. Malatya'dan da istediğimiz sonucu alacağız" dediği vurgulandı. 

Göztepede liderlik coşkusu

 

Fatih Terim futbolcularla ayak tenisi oynadı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un acı kaybı
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un acı kaybı
  2. Bursasporlu taraftarlar şehitler için Somali'de su kuyusu açtırdı
    Bursasporlu taraftarlar şehitler için Somali'de su kuyusu açtırdı
  3. Voleybolda Efeler Ligi'nde yarın 4 maç var
    Voleybolda Efeler Ligi'nde yarın 4 maç var
  4. Süper Lig'in ilk haftasında 6 penaltı kararı çıktı
    Süper Lig'in ilk haftasında 6 penaltı kararı çıktı
  5. Son dakika | Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip! 20 milyon euro...
    Son dakika | Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip! 20 milyon euro...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Trabzonspor'da çifte sakatlık şoku!

Son Dakika | Trabzonspor'da çifte sakatlık şoku!

Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada

Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada

Son dakika transfer haberleri - Barcelona, Memphis Depay için anlaşmaya vardı!

Son dakika transfer haberleri - Barcelona, Memphis Depay için anlaşmaya vardı!

Konyaspor, İsmail Kartal ile lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Konyaspor, İsmail Kartal ile lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Sıradaki Haber