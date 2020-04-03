GÃ¶ztepe'de 4'Ã¼ncÃ¼Â haftada forma giymeye baÅŸlayan ve ilk 8 mÃ¼sabakasÄ±nda on birde sahaya Ã§Ä±kan BrezilyalÄ± orta saha ardÄ±ndan yedek kulÃ¼besine mahkum oldu.

Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'un gÃ¶reve gelmesiyle formasÄ±nÄ± kaybeden 36 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Palut dÃ¶neminde sadece 2 defa on birde sahaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Bu 2 maÃ§ta hiÃ§ 90 dakika sahada kalamayan Mossoro birÃ§ok maÃ§ta oyuna sonradan dahil oldu. SÃ¼per Lig'de GÃ¶ztepe formasÄ±yla sadece 1 asist yapabilen tecrÃ¼beli oyuncu onun dÄ±ÅŸÄ±nda skora da katkÄ± veremedi. GÃ¶ztepe ile sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek Mossoro ile yeni bir kontrat yapÄ±lmayacaÄŸÄ± kaydedildi. Forvet arkasÄ±nda gÃ¶rev yapan Mossoro'nun yerine Ä°lhan Palut, Ä°talyan oyuncu Stefano Napoleoni'yi o bÃ¶lgede tercih etti.

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