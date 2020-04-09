SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe'nin Ä°talyan oyuncusu Stefano Napoleoni, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda yeniden kendini gÃ¶sterdi. Sezon baÅŸÄ±nda transferin son gÃ¼nlerinde Medipol BaÅŸakÅŸehirden transfer edilen deneyimli futbolcu hem forvette hem de forvet arkasÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi etkili performansla teknik ekibin vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±na girdi. BaÅŸakÅŸehir'de son yÄ±llarda yedek kulÃ¼besine mahkum olan Napoleoni, GÃ¶ztepenin ise en Ã¶nemli gol ayaklarÄ±ndan biri oldu.

Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'un 10 numara olarak deÄŸerlendirdiÄŸi 33 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, bu sezon 21 maÃ§ta 1576 dakika sahada kalÄ±p 3 gol attÄ±, 2 de asist yaptÄ±. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden baÅŸta Ã¼lkesi Ä°talya'da yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlere kayÄ±tsÄ±z kalmayan oyuncu, son Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± sevincini halkÄ±yla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶ÄŸsÃ¼ne yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Roma'nÄ±n simgesel anÄ±tÄ± Kolezyum dÃ¶vmesini kameralara gÃ¶steren Napoleoni tÃ¼m taraftardan alkÄ±ÅŸ almÄ±ÅŸtÄ±.

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