Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de Napoleoni parladÄ±
09.04.2020 - 13:34 | | Onur ATIÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Göztepe'de Napoleoni parladÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe'nin Ä°talyan oyuncusu Stefano Napoleoni, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda yeniden kendini gÃ¶sterdi.

Göztepe'de Napoleoni parladÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe'nin Ä°talyan oyuncusu Stefano Napoleoni, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda yeniden kendini gÃ¶sterdi. Sezon baÅŸÄ±nda transferin son gÃ¼nlerinde Medipol BaÅŸakÅŸehirden transfer edilen deneyimli futbolcu hem forvette hem de forvet arkasÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi etkili performansla teknik ekibin vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±na girdi. BaÅŸakÅŸehir'de son yÄ±llarda yedek kulÃ¼besine mahkum olan Napoleoni, GÃ¶ztepenin ise en Ã¶nemli gol ayaklarÄ±ndan biri oldu.

Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'un 10 numara olarak deÄŸerlendirdiÄŸi 33 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, bu sezon 21 maÃ§ta 1576 dakika sahada kalÄ±p 3 gol attÄ±, 2 de asist yaptÄ±. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden baÅŸta Ã¼lkesi Ä°talya'da yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlere kayÄ±tsÄ±z kalmayan oyuncu, son Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± sevincini halkÄ±yla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶ÄŸsÃ¼ne yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Roma'nÄ±n simgesel anÄ±tÄ± Kolezyum dÃ¶vmesini kameralara gÃ¶steren Napoleoni tÃ¼m taraftardan alkÄ±ÅŸ almÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶ztepede Napoleoni parladÄ±

Â 

Asamoah Gyan korona virüsten korunmak için geleneksel yöntemlere baÅŸvurdu
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Galatasaray, kadÄ±n basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n ilk Avrupa zaferini unutmadÄ±

Galatasaray, kadÄ±n basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n ilk Avrupa zaferini unutmadÄ±

Bülent Uygun: Küme düÅŸme kaldÄ±rÄ±lmalÄ±

BÃ¼lent Uygun: KÃ¼me dÃ¼ÅŸme kaldÄ±rÄ±lmalÄ±

Southampton, Premier Lig'de maaÅŸlarda indirime giden ilk kulüp oldu

Southampton, Premier Lig'de maaÅŸlarda indirime giden ilk kulÃ¼p oldu

Mustafa ReÅŸit Akçay: Lig iptal edilsin

Mustafa ReÅŸit AkÃ§ay: Lig iptal edilsin

SÄ±radaki Haber