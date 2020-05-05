Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de operasyon başladı
05.05.2020 - 12:33 | | DHA

Göztepe'de operasyon başladı

Koronavirüs salgını yüzünden Süper Lig'deki maçların ertelenmesiyle ekonomik olarak gelir kaybına uğrayan Göztepe, iç transfere başladı.

Göztepe'de operasyon başladı

Gelecek sezon iskelet kadroyu korumayı amaçlayan sarı kırmızılılarda başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Beto, Serdar, Soner ve Napoleoni ile masaya oturdu. Sepil'in Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran İspanyol kulübü Huesca ve Soner'in kulübü Medipol Başakşehirin yöneticileriyle de görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Oyunculara gelen transfer teklifleri nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışan Sepil'in iç transferi büyük ölçüde bitireceği ifade edildi. Futbolcuların da Göztepe'de kalmaya sıcak bakması Göz-Göz'ün elini güçlendirdi. Özellikle Serdar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un talip olduğuna dair iddiaların çıkması üzerine yönetimin ilk olarak tecrübeli kanat oyuncusuyla mukavele yenileyeceği vurgulandı.

Kaleci Beto'ya eski kulübü Sporting Lizbon, Napoleoni'ye de Alanyaspor'un transfer tekliflerin bulunduğu ileri sürüldü.

Göztepede operasyon başladı

Göztepe'li Oyunculardan Taraftarlara Film Önerisi

Günün Hikayeleri: Kehrer ve Choupo-Moting
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski futbolcu Kevin Phillips'in eşi cinayete teşebbüsten tutuklandı!

Eski futbolcu Kevin Phillips'in eşi cinayete teşebbüsten tutuklandı!

Barcelona'dan Martinez için 3 futbolcu artı 80 milyon euro!

Barcelona'dan Martinez için 3 futbolcu artı 80 milyon euro!

Yusuf Yazıcı: Fransa Ligi’nin iptali sürpriz oldu

Yusuf Yazıcı: Fransa Ligi’nin iptali sürpriz oldu

Malatyaspor yurt dışından gelecek futbolcuları bekliyor

Malatyaspor yurt dışından gelecek futbolcuları bekliyor

Sıradaki Haber