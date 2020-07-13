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13.07.2020 - 15:14 | | DHA

Göztepe'de operasyon kapıda

SÜPER Lig'de koronavirüs salgınına alınan tedbirlerin ardından yarım kaldığı yerden başlayan sezonda hayal kırıklığı yaşayan Göztepe, gelecek sene için kolları sıvadı.

Göztepe'de operasyon kapıda
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Oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kötü bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılarda yönetimin takımda önemli değişimlere gideceği ifade edildi. Öncelikle teknik ekipten detaylı bir rapor alacak kurmayların genç çalıştırıcı İlhan Palut'un geleceğini de belirleyeceği iddia edildi. Ligde önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçından sonra görevi bırakan ancak Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen Palut'un koltuğunun sallantıda olduğu ileri sürüldü. 

Göztepede operasyon kapıda

Başkan Mehmet Sepil'in oyuncuların performansından da hiç memnun olmadığı vurgulandı. Ligde düşme korkusu yaşamayan Göz-Göz'de yönetimin daha kaliteli bir kadro kurmak için çalışma başlattığı bildirildi. Toplam 14 oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği Göztepe'de birçok isimle yeni sezon önce vedalaşılacağı dile getirildi. Özellikle 2 sezondur gol yollarında büyük sıkıntılar çeken Göztepe'nin öncelikli olarak iyi bir forvete imza attırması beklenirken, her bölgeye takviye yapılacağı vurgulandı.

Göztepe Taraftarı Formalarıyla Tribünde

K League'da 11. haftada atılan goller
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