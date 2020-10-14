Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de Palut'un eli güçlendi
14.10.2020 - 12:32 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'de Palut'un eli güçlendi

Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'u tatlı bir kadro telaşı sardı.

ABONE OL

İlk 4 haftayı yenilgisiz 6 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Nwobodo ve Napoleoni'nin tamamen iyileşmesi, yeni transfer Guilherme'nin ise form tutması genç teknik adamın elini güçlendirdi. İlk 4 maçta 11'ini hiç değiştirmeyen Palut'un Fenerbahçe karşısında orta alanda revizyona gideceği bildirildi.

Genç teknik adamın Yalçın'ın yerine Nwobodo'yu sahaya sürmeyi planladığı, 10 numara pozisyonunda ise Mossoro'yu kenara çekip Guilhermeye şans vereceği ifade edildi. İlhan Palut'un Napoleoni'yi ise riske etmek istemediği, İtalyan oyuncuyu maçın gidişatına göre değerlendireceği vurgulandı. İlhan Palut'un kale, savunma ve forvette ise değişime gitmeyeceği öğrenildi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyleyen İlhan Palut, "Fenerbahçe kaliteli bir kadroya sahip. Çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Mücadelemizi sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi. 

 

Göztepede Palutun eli güçlendi

 

 

Ümit Özat'tan flaş açıklamalar | Süper Lig, Erkan Zengin, Volkan Şen...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Samsunspor’da 2 pozitif vaka! Sağlam açıkladı...
    Son dakika | Samsunspor’da 2 pozitif vaka! Sağlam açıkladı...
  2. Son dakika | Brighton, Swansea City'den Andre Ayew'i kadrosuna katıyor!
    Son dakika | Brighton, Swansea City'den Andre Ayew'i kadrosuna katıyor!
  3. Göztepe'de Palut'un eli güçlendi
    Göztepe'de Palut'un eli güçlendi
  4. Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao'nun halefi Strandberg
    Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao'nun halefi Strandberg
  5. A Milli Takım kritik sınavda! Türkiye-Sırbistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
    A Milli Takım kritik sınavda! Türkiye-Sırbistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Adana Demirspor Teknik Direktörü direktör Ümit Özat: Milli maç arasını iyi değerlendirdik

Adana Demirspor Teknik Direktörü direktör Ümit Özat: Milli maç arasını iyi değerlendirdik

Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sıradaki Haber