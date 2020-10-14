Göztepe'de Palut'un eli güçlendi

İlk 4 haftayı yenilgisiz 6 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Nwobodo ve Napoleoni'nin tamamen iyileşmesi, yeni transfer Guilherme'nin ise form tutması genç teknik adamın elini güçlendirdi. İlk 4 maçta 11'ini hiç değiştirmeyen Palut'un Fenerbahçe karşısında orta alanda revizyona gideceği bildirildi.

Genç teknik adamın Yalçın'ın yerine Nwobodo'yu sahaya sürmeyi planladığı, 10 numara pozisyonunda ise Mossoro'yu kenara çekip Guilhermeye şans vereceği ifade edildi. İlhan Palut'un Napoleoni'yi ise riske etmek istemediği, İtalyan oyuncuyu maçın gidişatına göre değerlendireceği vurgulandı. İlhan Palut'un kale, savunma ve forvette ise değişime gitmeyeceği öğrenildi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyleyen İlhan Palut, "Fenerbahçe kaliteli bir kadroya sahip. Çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Mücadelemizi sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi.