Göztepe'de Soner Aydoğdu kararını verdi!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü orta saha Soner Aydoğdu, sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Gürlerin, "Burada yarım kalmış hedeflerim var. Ben zaten büyük bir camiada forma giyiyorum. Göztepede kalmak istiyorum" açıklamasının ardından gözler Soner'e çevrildi.

Medipol Başakşehirden kiralanan deneyimli orta sahanın da kariyerine Göztepede devam etmek istediği öğrenildi. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Sonerin, Göztepede çok mutluyum. Katkılarımın devam etmesini istiyorum ifadelerini kullandığı bildirildi.

Bu sezon Göztepe ile 22 Süper Lig maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu 3 gol atıp, 7 asist yaptı.