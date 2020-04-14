Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de Soner Aydoğdu kararını verdi!
14.04.2020 - 14:35 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'de Soner Aydoğdu kararını verdi!

Medipol Başakşehir'den kiralanan başarılı orta saha oyuncusu İzmir ekibinde kariyerine devam etmek istiyor.

Göztepe'de Soner Aydoğdu kararını verdi!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü orta saha Soner Aydoğdu, sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Gürlerin, "Burada yarım kalmış hedeflerim var. Ben zaten büyük bir camiada forma giyiyorum. Göztepede kalmak istiyorum" açıklamasının ardından gözler Soner'e çevrildi.

Medipol Başakşehirden kiralanan deneyimli orta sahanın da kariyerine Göztepede devam etmek istediği öğrenildi. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Sonerin, Göztepede çok mutluyum. Katkılarımın devam etmesini istiyorum ifadelerini kullandığı bildirildi.

Bu sezon Göztepe ile 22 Süper Lig maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu 3 gol atıp, 7 asist yaptı. 

Göztepede Soner Aydoğdu kararını verdi

 

 

 

Ispartalı hakemler, TFF’nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kötü haber! Maçlar 1 yıl seyircisiz oynanabilir

Kötü haber! Maçlar 1 yıl seyircisiz oynanabilir

Sivasspor’un en hırçın ismi Isaac Cofie

Sivasspor’un en hırçın ismi Isaac Cofie

Spor dünyasını korona virüs vurdu!

Spor dünyasını korona virüs vurdu!

Sangare'nin Galatasaray'a transferine "yeşil ışık"

Sangare'nin Galatasaray'a transferine "yeşil ışık"

Sıradaki Haber