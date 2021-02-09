Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Göztepe'de tehlike çanları çalıyor
09.02.2021 - 10:14 | | İZMİR (AA) -

Göztepe'de tehlike çanları çalıyor

Haftayı 26 puan ve averajla 12. sırada geçen Göztepe, düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 puan önünde yer aldı.

Göztepe'de tehlike çanları çalıyor
ABONE OL

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep'e 2-0 yenilen Göztepe, 24. haftayı 26 puanla tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayırdıktan sonra altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup eden Göztepe, 20. haftayı 25 puanla düşme hattının 6 puan üzerinde geçti.

Teknik direktörlük görevine getirdiği Ünal Karaman'la 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar galip gelemediği bu karşılaşmalarda Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1, dün de Gaziantep'e 2-0 mağlup olurken, tek puanını Yeni Malatyaspor karşısında 2-2'lik skorla elde etti.

Haftayı 26 puan ve averajla 12. sırada geçen Göztepe, düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 puan önünde yer aldı.

Ligin kazanamayanları

Daha önce Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor'un üst üste 11 müsabakada 3 puan alamadığı ligde, halen Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir 6, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ise 4 maçtır galip gelemiyor.

5 maç sonra gol atamadı

Ligde son olarak Fraport TAV Antalyaspor karşısında gol atamayan Göztepe, 5 maç sonra dün de rakip fileleri havalandıramadı. İzmir temsilcisi bu sezon 6. müsabakada gol bulamadı.

Göztepe, 25. haftada 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Göztepede tehlike çanları çalıyor

 

 

 

Arabası karla kaplanınca Allahyar Sayyadmanesh...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'Dünyamız için nefesimi tutmaya devam edeceğim'
    'Dünyamız için nefesimi tutmaya devam edeceğim'
  2. Nihat Kahveci'den güldüren cevap
    Nihat Kahveci'den güldüren cevap
  3. Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor
    Trabzonspor, seriler eşliğinde zirveye yürüyor
  4. Antalyaspor'da gençler göz kamaştırıyor
    Antalyaspor'da gençler göz kamaştırıyor
  5. Ali Türkkan: Yarışmak hayatım
    Ali Türkkan: Yarışmak hayatım
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fikret Çetinkaya: Fenerbahçe 9 olimpik branşla amatöre lokomotiflik yapıyor

Fikret Çetinkaya: Fenerbahçe 9 olimpik branşla amatöre lokomotiflik yapıyor

Bursaspor'da gençlerin mücadelesi takdir topladı

Bursaspor'da gençlerin mücadelesi takdir topladı

Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'da şampiyonluk maçına hazırlanıyor

Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'da şampiyonluk maçına hazırlanıyor

NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi

NBA'de Lakers, Thunder'ı uzatmada yendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet