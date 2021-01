Göztepe'de teknik direktör açıklaması

Takımın cumartesi günü oynanacak Konyaspor deplasmanına mevcut antrenörler gözetiminde çıkacağını söyleyen Papatya, teknik direktörlük için yurt içi ve yurt dışından temasları bulunduğu açıkladı. Son dönemde önceliği transfere verdiklerini belirten Talat Papatya, geçen yıldan beri tartışılan kulübe çeşitli fon ve şirketlerin teklifleriyle ilgili de değerlendirme yaptı.

Teknik direktör konusunda çalışmaların başladığını belirten Papatya, "Bildiğiniz gibi dün gerçekleştirdiğimiz toplantı ile hocamız İlhan Palut'a teşekkür ederek yollarımızı ayırdık. Son derece medeni ve Göztepe kültürüne yakışan bir veda oldu. Maalesef bu futbol ikliminde 6 maçta alınan sonuçlar bir değişimi kaçınılmaz kılıyor.

1 yılı aşkın süredir çalıştığımız İlhan Palut hocamız, Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olacaktır. Teknik direktör konusunda hem yurt içi hem de yurt dışı temaslara ivedilikle başladık. Görüşmelerimiz sürüyor ancak cumartesi günü oynayacağımız Konyaspor maçına geçen sezon Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi kulüp bünyesindeki hocalarımız ile çıkacağız diye konuştu.

"FARKLI BİR SEZONUN İÇİNDEYİZ HER AN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Farklı bir sezon yaşandığının altını çizen Talat Papatya, Hiç alışık olmadığımız bir maç trafiği yaşıyor, her hafta testler oluyoruz. Covid-19 riskinden ötürü her oyuncumuz bizler için çok değerli bu nedenle oyuncularımıza sahip çıkmalıyız. Farklı bir sezonun içindeyiz her an her şey değişebilir. Uzun vadede özgüveni sağlam olan takımlar öne geçecektir. Tüm camia olarak takımımıza hep birlikte özgüven aşılamalıyız. Yeri gelmişken son günlerde gündeme gelen çeşitli fon ve şirketlerin kulübümüze yatırım yapması ile ilgili görüşmelere ilişkin Başkanımız Mehmet Sepil daha önce ne dediyse aynı noktadayız ifadelerini kullandı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ HER ZAMAN ZOR BİR SÜREÇ OLMUŞTUR

Devre arası transfer döneminin her zaman zor geçtiğini ifade eden Papatya, Görüşmeler devam ediyor, imza aşamasına gelindiği noktada başkanımız daha önce söylediği gibi tüm bilgileri camiamız ile paylaşacaktır. Zaten bu hafta içi hoca konusu da netleştiğinde başkanımız hem hoca hem de gündemi meşgul eden ve kafada soru işareti olan konularla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Son dönemde bizim kulüp olarak önceliğimiz ara transfer dönemi oldu. Göztepe'mize katkı sağlayacak oyuncuları takımımıza katmak için güvendiğimiz scout ekibimiz yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Şu anda bu konuşmayı yaparken bile bazı transferler sonlanmış olabilir. Tabii ki ara transfer dönemi her zaman zor bir süreç olmuştur ama gereken takviyelerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın diye konuştu.