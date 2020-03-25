Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldı
25.03.2020 - 17:57 | | AA

Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.

Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldı

Alınan bilgiye göre, futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra kulüp başkanı Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılı ekip önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile ekibi ve futbolcuların bugün teste tabi tutulduğu, sonuçların yarın açıklanacağı öğrenildi.

Göztepede teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldı

Ali Koç'tan koronavirüs mesajı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anthony Joshua'da corona virüs paniği!

Anthony Joshua'da corona virüs paniği!

Şenol Güneş: Kilonuza dikkat edin. Sağlıklı ve dengeli beslenin.

Şenol Güneş: Kilonuza dikkat edin. Sağlıklı ve dengeli beslenin.

Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır

Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır

Mustafa Cengiz: Abdurrahim Bey'in oğlunun testi de pozitif çıktı

Mustafa Cengiz: Abdurrahim Bey'in oğlunun testi de pozitif çıktı

Sıradaki Haber