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06.05.2020 - 17:17 |

Göztepe’de tüm testler negatif

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında tüm ekibe korona virüs testi yapılan Göztepe’de test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Göztepe’de tüm testler negatif
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Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde korona virüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, A Takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere korona virüs testi yapıldığı ifade edilerek, yapılan testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi

Göztepe’de tüm testler negatif

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