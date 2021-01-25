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25.01.2021 - 12:17 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe'de Ünal Karaman ilk maçında üzüldü

SÜPER Lig'de deplasmanda lider Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Göztepe'de takımıyla ilk maçına çıkan Teknik Direktör Ünal Karaman sahadan üzgün ayrıldı.

Göztepe'de Ünal Karaman ilk maçında üzüldü
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Sarı-kırmızılılarla hafta içinde 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan deneyimli teknik adam, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Göztepe'nin bir oyun kültürü var. Bu oyun kultüründe ise mücadele her zaman ön planda olur. Oyuncularım Beşiktaş maçında beklenen mücadeleyi sergilediler. İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol oyun motivasyonumuzu negatif etkilemedi. Golden sonra daha da güçlendik. Doğru işler yaptık ve galip gelebileceğimiz pozisyonlara girdik. Ancak o fırsatları değerlendiremeyince yine talihsiz bir şekilde golü yedik ve yenildik" dedi.

Karşılaşmanın berabere gittiği dakikalarda Beşiktaş kalecisi Ersin'in Halil'e yaptığı müdahalenin VAR tarafından hakem Ali Şansalan'a izlettirilmesi gerektiğini söyleyen Ünal Karaman, "Kaptanımız Halil'e bir müdahale söz konusuydu. Bu pozisyon maç içinde görülmemişse dahi VAR'da görülür. Maçın hakemine izlettirilmesi gerekirdi. Sonuçta biz bir mücadele verdik. Her şeye rağmen verilen mücadeleden dolayı futbolcularımızı kutluyorum. Buradan puansız ayrıldığımız için üzgünüm" yorumunu yaptı. Göztepe bu hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'la kozlarını paylaşacak.

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