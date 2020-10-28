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28.10.2020 - 10:01 | | İHA

Göztepe'den 400 taraftarına hediye bilet

Göztepe, Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Alanyaspor müsabakasında batı tribününde oluşturulacak geçici localarla birlikte taraftarına 400 bilet hediye edecek.

Göztepe'den 400 taraftarına hediye bilet
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Türkiye Futbol Federasyonu, lig ve kupa maçlarında loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar taraftar alınması yönünde karar vermiş ve Göztepe Spor Kulübü de Fenerbahçe ile oynanan maçta taraftarına 45 koltuğu çekilişle hediye etmişti. Gürsel Aksel Stadyumu’nda batı tribününe geçici localar oluşturacak olan Göztepe, tüm sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanması şartıyla bu kez taraftarına çekilişle 400 bilet hediye edecek. Yapılacak çekilişin ardından taraftarların Passolig hesaplarına maçın biletleri yüklenecek. Çekilişe yalnızca 2019-2020 sezonunda kombine sahibi olan taraftarlar katılabilecek. Fenerbahçe maçında çekilişten faydalanan taraftarlar, 18 yaşından küçükler ve Passolig kartları güncel olmayan taraftarlar bu çekilişten yararlanamayacak. Ayrıca çekilişe katılacakların HES Kodu göndermeleri zorunlu olacak.

2019-2020 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumu’nda kombinesi olan taraftarlar, GOZTEPE yazıp birer boşluk bırakarak TC KİMLİK NO ve HES KODU bilgilerini 4781’e SMS göndererek çekilişe katılabilecek. Katılım 29 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te sona erecek. Çekiliş sonucu ise 29 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de www.wask.co/goztepesk adresinden açıklanacak.

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Göztepeden 400 taraftarına hediye bilet

 

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