Göztepe'den flaş kural hatası açıklaması: Bilgi kirliliği var

"Ortada aşırı bilgi kirliliği var" diyen Papatya, "Biz daha önce söyleyeceklerimizi kamuoyuyla paylaştık. Başkanımız Mehmet Sepil'in de dediği gibi maç sahada oynanır, sahada kazanılır. FIFA, saha içindeki oyunun ana kurallarının ihlali haricinde maç tekrarlamaya kesinlikle karşı. Herkesi sağ duyulu olmaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı beklemeye davet ediyorum" dedi.

Maçla ilgili Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası yapıldığı yönünde görüş bildirdiği iddia edilmişti. Federasyon, Beşiktaş'ın başvurusuyla ilgili kararını açıklamadı.