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06.09.2020 - 23:13 |

Göztepe'den sevindiren haber! Pozitif çıkan vaka negatife döndü

Göztepe, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusunun yeni test sonuçlarının negatif olarak sonuçlandığını açıkladı.

Göztepe'den sevindiren haber! Pozitif çıkan vaka negatife döndü
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Geçtiğimiz haftalarda yeni transferlerinden birinde korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyuran Göztepe'de sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, pozitif vakaya rastlanan oyuncusuna bugüne kadar 3 kez test uygulandığını ve bugün itibarıyla 3. testin de negatif sonuçlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, test sonucu negatife dönen futbolcunun yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

Göztepeden sevindiren haber Pozitif çıkan vaka negatife döndü

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