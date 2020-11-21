Göztepe'den son dakika koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı yükseldi...

Göztepeden yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızda yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Böylece Covid-19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız toplam 6 olmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"