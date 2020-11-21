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21.11.2020 - 11:08 |

Göztepe'den son dakika koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı yükseldi...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kulübün sosyal medye hesabından 4 yeni futbolcunun Covid-19 PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Göztepe'den son dakika koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı yükseldi...
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Göztepeden yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızda yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Böylece Covid-19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız toplam 6 olmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Göztepeden son dakika koronavirüs açıklaması Vaka sayısı yükseldi...

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