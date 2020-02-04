Göztepeli Beto bir tek 3 puanı kurtaramadı

Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe, deplasmanda Denizlispor’la 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti. Ancak bu dakikadan sonra ev sahibi ekip oyuna ağırlığını koydu. Denizlispor’un etkili olduğu dakikalarda Göztepe kalecisi Beto, kalesinde devleşti. Portekizli file bekçisi, maçta 6 kurtarış yaparken 87. dakikada gelen gole engel olamadı ve maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç genelinde etkisiz bir performans gösteren Göztepe’de taraftarlar, sosyal medyadan takımının oynadığı oyuna tepki gösterdi. Maç boyunca Teknik Direktör İlhan Palut’un yaptığı oyuncu değişikliklerini eleştiren taraftarlar, Beto’nun performansını överek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmasını talep etti.



"15. dakikadan sonra topu Denizlispor'a teslim ettik"

Maç sonunda bir açıklama yapan Teknik Direktör İlhan Palut ise, maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk 15 dakika çok etkili oynadık ve golü bulduk. Daha sonra skoru arttırabilecek pozisyonlar da bulduk fakat 15. dakikadan sonra topu Denizlispor'a teslim ettik. İkinci yarı topa daha çok sahip olmaya başladık ve oyunu dengeledik. Denizlispor'un son dakikalarda tüm riskleri alarak yüklendiği anlarda bir anlık dikkatsizlik sonucu maalesef golü kalemizde gördük ve beraberliğe razı olduk. Daha iyi oynamamız gerekirdi bunun yanında maç boyunca daha iyi savunma yapmamız gerekirdi. Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum. Eksiklerimizi giderme adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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