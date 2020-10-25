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25.10.2020 - 10:58 | | Onur ATIÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Göztepeâ€™nin golcüleri kayÄ±plarda

SÃ¼per Ligâ€™de 6â€™ncÄ± haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile golsÃ¼z berabere kalan GÃ¶ztepeâ€™de golcÃ¼ler bu sezon da suskun kaldÄ±.

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Transfer dÃ¶neminde kadroya dahil edilen Brown Ideye, Cherif Ndiaye ve Burak SÃ¼leyman geride kalan 6 maÃ§ta sadece toplamda 1 gol atabildi. Yunanistanâ€™Ä±n Aris takÄ±mÄ±ndan gelen NijeryalÄ± Ideye 6 karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n tamamÄ±nda sahaya on birde Ã§Ä±ktÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± 523 dakika giyen 32 yaÅŸÄ±ndaki santrfor 3â€™Ã¼ncÃ¼ haftada 2-2 sona eren Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ mÃ¼sabakasÄ±nda gol atabildi. HÄ±rvatistanâ€™Ä±n Gorica ekibinden gelen Ndiaye ise 6 maÃ§ta oynamasÄ±na raÄŸmen hiÃ§ on birde sahaya Ã§Ä±kmadÄ±.

Senegalli futbolcu toplamda 82 dakika sÃ¼re alÄ±p gol sevinci yaÅŸayamadÄ±. Kocaelisporâ€™dan gelen Burak ise teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut tarafÄ±ndan ÅŸu ana kadar hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmedi. Burak 6 maÃ§ta da forma giymedi.

GÃ¶ztepeâ€™nin golcÃ¼leri kayÄ±plarda

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