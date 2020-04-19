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19.04.2020 - 14:02 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'nin hedefi Udinese'li Teodorczyk

Portekizli Eder'i listesine alan sarı-kırmızılıların İtalya'nın Udinese ekibinde top koşturan Lukasz Teodorczyk ile de ilgilendiği öğrenildi.

Göztepe'nin hedefi Udinese'li Teodorczyk

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de futbolcular koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle evlerinde idmanlarını sürdürürken, yönetim de yeni sezon için golcü arayışlarına devam ediyor.

Portekizli Eder'i listesine alan sarı-kırmızılıların İtalya'nın Udinese ekibinde top koşturan Lukasz Teodorczyk ile de ilgilendiği öğrenildi. Udinese'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Polonyalı futbolcu için nabız yoklamaya başlayan Göz-Göz'ün bütçesini belirledikten sonra transfere hız vereceği kaydedildi. 

Yeni sezona kaliteli bir golcüyle girmek isteyen İzmir ekibi, sözleşmesi bitecek İngiliz forvet Jerome'la yola devam etmeyecek. Transfere kaynak yaratabilmek için bazı futbolcularını iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan yönetim, çok da fazla takviye yapmayacak. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, Lech Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da  Anderlecht takımlarında forma giydi. Geçen sezon başında Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi. Polonya A Milli Takımı'nda 18 müsabaka oynayan Teodorczyk 4 kez fileleri sarstı. 

Göztepenin hedefi Udineseli Teodorczyk

 

 

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