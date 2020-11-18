SÃ¼per Lig'de milli aradan sonra 22 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ konuk edecek GÃ¶ztepe, rakibine son 6 maÃ§ta bÃ¼yÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸladÄ±.

BaÅŸkent temsilcisi karÅŸÄ±sÄ±nda son yenilgisini 7.5 yÄ±l Ã¶nce 2012-13 sezonunda 1'inci Lig'de 3-1'lik sonuÃ§la alan GÃ¶z-GÃ¶z, ardÄ±ndan oynanan 6 lig maÃ§Ä±nda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. FarklÄ± liglerde karÅŸÄ±laÅŸan iki ekibin rekabetinde AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda 2014-15 sezonunda 2'nci Lig'de oynanan ilk maÃ§tan 1-1 beraberlikle ayrÄ±lan GÃ¶ztepe, rÃ¶vanÅŸÄ± 2-1 kazandÄ±. SÃ¼per Lig'de 2018-19 sezonunda yapÄ±lan ilk maÃ§ 3-0, rÃ¶vanÅŸ ise 2-1 sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±.

GeÃ§en sezon AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ ligde ilk maÃ§ta deplasmanda 3-1 yenen Ä°zmir temsilcisi, evindeki rÃ¶vanÅŸtaÂ 2-2'lik beraberlikle 1 puan aldÄ±. Ligde bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 karÅŸÄ±laÅŸmada hiÃ§ galip gelemeyen AnkaragÃ¼cÃ¼, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle son sÄ±rada bulunuyor. Ä°lk hafta Yukatel Denizlispor'u yendikten sonra 6 maÃ§tÄ±r kazanamayan GÃ¶ztepe, Ã§Ä±kÄ±ÅŸ peÅŸindeki rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda galip gelerek 2.5 aylÄ±k 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Milli arada revire dÃ¶nen GÃ¶ztepe'de sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan isimlerden Mihojevic ve Murat Paluli'den sonra bu sezon gÃ¶sterdiÄŸi performansla ilk 11'in bankosu olan AtÄ±nÃ§ da kontrollÃ¼ olarak takÄ±mla antrenmanlara baÅŸladÄ±.Â

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