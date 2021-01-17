Göztepe'yi yeni transferi Peter Zulj hayata döndürdü

Aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayırıp Konya’da teknik adamsız sahaya çıkan sarı-kırmızılılar 6 maç sonra kazanıp derin bir nefes aldı. Yeni yılın ilk galibiyetini elde eden Göz-Göz’de yeni transfer Peter Zulj ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 2 gol birden atarak adeta yıldızlaştı.

Orta sahada görev yapan Avusturyalı futbolcu ilk günden taraftarın gönlünü fethetti. Son galibiyetini 9 Aralık 2020 tarihinde 1-0’lık skorla Aytemiz Alanyaspor’a karşı alan İzmir ekibi ardından oynadığı müsabakalarda 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Göztepe tam 14 yıl sonra 2017-2018 sezonunda döndüğü Süper Lig’de Konyaspor’a karşı hiç yenilmedi. Rakibini 4 kez yenen sarı-kırmızılılar 3 defa da sahadan 1 puanla ayrıldı.

BÜLENT KORKMAZ ÖN PLANDA

Konyaspor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşan Göztepe’nin bu hafta yeni çalıştırıcısını belirleyeceği açıklandı. Salı günü Gürsel Aksel Stadı’nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek Göz-Göz’de Bülent Korkmaz ismi ön plana çıkarken, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas ve İbrahim Üzülmez’le de temasların sürdüğü ifade edildi. Yönetimin Gençlerbirliği maçının ardından yeni teknik direktörle resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.