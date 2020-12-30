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30.12.2020 - 16:35 | | ANKARA (AA)

Grizzlies'te Ja Morant, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen genç yetenek Ja Morant'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-5 hafta arası uzak kalacağı duyuruldu.

Grizzlies'te Ja Morant, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Kulüpten yapılan açıklamada, takımının Brooklyn Nets ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı terk eden 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sol ayak bileğinde ikinci derece burkulma tespit edilen Ja Morant, sahalardan 3-5 hafta arası uzak kalacak.

Geçen sezon 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla NBA'de yılın çaylağı ödülünü elde eden Morant, bu sezonun açılış karşılaşmasında San Antonio Spurs karşısında 44 sayı atarak sezonun ilk maçında 40 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu olmuştu.

Grizzlieste Ja Morant, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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