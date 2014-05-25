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25.05.2014 - 14:58 |

Grosskreutz, otel lobisine işedi!

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Borussia Dortmund'un oyuncusu Grosskreutz, gittiği mekanda alkolü fazla kaçırınca otel lobisine işedi.

Grosskreutz, otel lobisine işedi!
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Bild'in haberine göre Kevin Grosskreutz, Berlin'de eğlenmek için gittiği otelde ortalığı birbirine kattı.

Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki yıldızı Kevin Grosskreutz'un 17 Mayıs'ta Bayern Münih ile oynan Almanya Kupası Finali'nden sonra eğlenmek için gittiği otelin lobisine işediği ortaya çıktı. Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Bayern Münihli Manuel Neuer, Philipp Lahm ve takım arkadaşı Lars Bender'le birlikte gece 01:30 sularında Berlin'de eğlenmeye giden Grosskreutz, gittiği mekanda alkolü fazla kaçırınca otelin lobisine işediği ifade edildi.

(Eurosport)

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