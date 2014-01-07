Guardiola: Arjen'i deliler gibi seviyorum

Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, Arjen Robben'e olan aşkını itiraf ederek Hollandalı yıldızın bir an önce sahalara dönmesini diledi.

Robben'in bir an önce sahalara dönerek rakip savunmaların kabusu olmaya devam etmesini arzu eden Guardiola, yaptığı basın toplantısında, "Arjen'i deliler gibi seviyorum. Umarım en kısa zamanda kendisini toparlar ve sahalara geri döner." şeklinde konuştu.

Schweinsteiger'in durumunun Robben'den daha iyi olduğunu belirten İspanyol hoca, "İkinci yarı başlamadan önce hem Bastian hem Arjen'in takımla çalışmalara başlamasını istiyorum. Gerçi Bastian'ın kondisyonu çok daha iyi durumda. Bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum." dedi.

Lewandowski ile suskunluğunu koruyan başarılı teknik adam, Mandzukic'in takımdan ayrılacağı söylentilerine ise, "Mandzukic, süper süper bir profesyonel. O, burada kalacak" ifadelerini kullandı.