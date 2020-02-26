Guardiola kanıtları gördü, 'Avrupa'dayız' dedi

Şampiyonlar Ligi’nde bu gece Real Madrid karşısına çıkacak olan Manchester City’de gündem, dev buluşmaya karşın UEFA’nın verdiği men cezası oldu. Teknik direktör Pep Guardiola, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe verilen iki yıl Avrupa kupalarına katılmaktan men cezasının kaldırılacağını savundu.

UEFA’nın aldığı ağır karara karşı itiraz mercisini kullanarak gerekli başvuruyu yaptıklarını hatırlatan Katalan teknik adam “İtiraz etmekte, bu işi tahkime götürmekte haklıyız. Kulüpteki yöneticilerimize güveniyorum. Kendileri gerekli evrakları sundular ve bunları bana da gösterdiler. Bu kanıtlar beni ikna etti. Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde etmemiz durumunda seneye bu kulvarda olacağız” dedi.

‘Önce bir CAS’ı görmek lazım’

Aksi bir karar çıkması durumunda takımda yola devam etmek isteyenlerin kalacağını istemeyenlerin ayrılacağını söyleyen Manchester City, “Ancak öncelikle CAS’ta neler olacak bir bakalım” diye konuştu.

Milan’ın cezası CAS’tan dönmüştü

Manchester City’nin içinde bulunduğu durumun benzerini iki yıl önce Milan Kulübü yaşadı. UEFA, İtalyan devinin finansal fair play uygulamalarıyla ilgili eksikliği nedeniyle Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacağı iki yıl içinde bir sene kupalardan men kararı almış ancak sonrasında CAS itirazı değerlendirip bu cezayı kaldırmıştı.