Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Guardiola kanıtları gördü, 'Avrupa'dayız' dedi
26.02.2020 - 13:28 |

Guardiola kanıtları gördü, 'Avrupa'dayız' dedi

Manchester City teknik direktörü Guardiola, kulübünün men kararına yaptığı itirazda sunduğu kanıtları gördüğünü belirterek “Bu kanıtlar beni ikna etti. Seneye Şampiyonlar Ligi’nde olacağız” dedi.

Guardiola kanıtları gördü, 'Avrupa'dayız' dedi

Şampiyonlar Ligi’nde bu gece Real Madrid karşısına çıkacak olan Manchester City’de gündem, dev buluşmaya karşın UEFA’nın verdiği men cezası oldu. Teknik direktör Pep Guardiola, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe verilen iki yıl Avrupa kupalarına katılmaktan men cezasının kaldırılacağını savundu.

UEFA’nın aldığı ağır karara karşı itiraz mercisini kullanarak gerekli başvuruyu yaptıklarını hatırlatan Katalan teknik adam “İtiraz etmekte, bu işi tahkime götürmekte haklıyız. Kulüpteki yöneticilerimize güveniyorum. Kendileri gerekli evrakları sundular ve bunları bana da gösterdiler. Bu kanıtlar beni ikna etti. Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde etmemiz durumunda seneye bu kulvarda olacağız” dedi.

‘Önce bir CAS’ı görmek lazım’

Aksi bir karar çıkması durumunda takımda yola devam etmek isteyenlerin kalacağını istemeyenlerin ayrılacağını söyleyen Manchester City, “Ancak öncelikle CAS’ta neler olacak bir bakalım” diye konuştu. 

Milan’ın cezası CAS’tan dönmüştü

Manchester City’nin içinde bulunduğu durumun benzerini iki yıl önce Milan Kulübü yaşadı. UEFA, İtalyan devinin finansal fair play uygulamalarıyla ilgili eksikliği nedeniyle Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacağı iki yıl içinde bir sene kupalardan men kararı almış ancak sonrasında CAS itirazı değerlendirip bu cezayı kaldırmıştı.

Guardiola kanıtları gördü, Avrupadayız dedi

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    Sıradaki Haber