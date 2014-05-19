Guardiola, Mandzukic'i yolluyor!

Almanya Bundesliga’da şampiyonluğa ulaşan, son olarak da Almanya Kupası’nı müzesine götüren Bayern Münih’te, kriz patlak verdi. Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasının devre arasında oyundan alınan Mario Mandzukic’in Pep Guardiola ile tartıştığı iddia edildi.

İddialara göre, Real Madrid karşılaşmasının ilk yarısını yenik kapatan takımını ikinci yarı öncesi konuşma yaparak cesaretlendirmeye çalışan Guardiola, Hırvat golcünün kendisini gülerek dinlemesine oldukça sinirlenir. Oyuncusunun neye güldüğünü anlayamayan ve sert bir şekilde tepki gösteren başarılı çalıştırıcı, ikinci yarıya Mandzukic’in yerine Javi Martinez ile başlamaya karar verir. Bu olayın ardından golcü futbolcuyu silen İspanyol çalıştırıcı, Mandzukic’i Almanya Kupası finalinde kadroya dahi almaz.

Sezon sonunda Borussia Dortmund’dan Robert Lewandowski’yi kadrosuna katmayı planlayan Guardiola, takım ruhunu bozduğunu düşündüğü Mandzukic’i elden çıkarmayı düşünüyor. Wolfsburg’dan 2012 yılında 13 milyon euroya transfer edilen Mandzukic, Bayern Münih forması ile çıktığı 54 maçta 33 gole imza atmıştı.

(AMK)

MANDZUKİC'TEN MÜTHİŞ VOLE