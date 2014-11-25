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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Guardiola: Messi'nin rekoru 600 yıl kırılamaz
25.11.2014 - 10:35 | | ANKARA (AA)

Guardiola: Messi'nin rekoru 600 yıl kırılamaz

Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Sadece 27 yaşında ve şimdiden rekoru kırdı. Messi'nin rekoru 60 değil 600 yıl kırılamaz" dedi.

Guardiola: Messi'nin rekoru 600 yıl kırılamaz
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Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin ele geçirdiği La Liga tarihinin en golcü oyuncusu rekorunun "600 yıl kırılamayacağını" öne sürdü.

İngiliz basınına konuşan Guardiola, Barcelona ile Sevilla arasında hafta sonu oynanan karşılaşmada Messi'nin hat-trick yaparak Athletic Bilbaolu futbolcu Telmo Zarra'ya ait 60 yıllık lig tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu kırmasını değerlendirdi.

Arjantinli yıldızdan övgüyle bahseden Guardiola, "Sadece 27 yaşında ve şimdiden rekoru kırdı. Messi'nin rekoru 60 değil 600 yıl kırılamaz" iddiasında bulundu.

Arjantinli golcünün mutsuz olduğu gerekçesiyle başka bir kulübe transfer olabileceği iddiasına ilişkin de görüşlerini aktaran Guardiola, "Umarım Messi, kariyerini Barcelona'da sonlandırır çünkü oraya her şeyini verdi ve kulübünü seviyor" ifadesini kullandı.

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