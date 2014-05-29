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29.05.2014 - 15:00 | | Mehmet ÇİFTÇİ/MADRİD, (DHA)

Guardiola sessiz sedasız evlendi

Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, 20 yıllık arkadaşı ile hayatını birleştirdi.

Guardiola sessiz sedasız evlendi
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Bayern Münih'in Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu sabah sessiz sedasız bir törenle 20 yıllık arkadaşı Cristina Serra ile evlendi.

Barcelona'nın Matadepera Belediyesi'nde gerçekleşen törene basın mensupları alınmadı. Bu sabah yerel saat ile 09.30'da gerçekleşen nikah töreninde çiftin anne babaları ile birlikte çocukları Maria, Màrius ve Valentina hazır bulundu.

Basın, Guardiola'nın evlenmesinden, belediyenin resmi sayfasında çiftin fotoğrafının yayınlaması ile haberdar oldu.

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