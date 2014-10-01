Guardiola'yı 698 pas ile vurdular!

Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Rus deplasmanında CSKA Moskova karşısında penaltıdan attığı ve 1-0 galip geldiği karşılaşmanın istatistiklerini yayınlayan Marca gazetesi, "698 pas penaltıdan bir gol" başlığını kullandı.

İspanyol teknik adamın Alman panzeri Bayern Münih'e efektif futbolu unutturmaya başladığını ileri süren gazete, böylesine pas trafiğinin yoğun olduğu bir karşılaşmanın heyecandan uzak, seyirciyi futboldan soğutmaktan başka bir şeye yaramayacağını belirtti. Marca gazetesi, CSKA Moskova'nın 698 pas oranına karşılık 154 pas verdiğine dikkat çekerek, karşılaşmanın geneline bakıldığında Rusların da Almanlar gibi tehlikeler yarattığı yorumunda bulundu.

Pep Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde oynattığı "Tiki Taka" al ver futbolu spor otoriteleri tarafından yoğun şekilde eleştirilmiş, bu sistemin topa sahip olmaktan öteye gidemeyeceği savunulmuştu. Katalan teknik adam 2008 - 2012 yılları arasında Barcelona'yı çalıştırdığı dönemlerde Tiki Taka futbolu sayesinde aralarında 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 de La liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kazanarak erişilmesi güç bir rekora imza atmıştı.

