Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Guardiola'yı pişman eden altın çocuk Sancho!
31.10.2018 - 15:12 |

Guardiola'yı pişman eden altın çocuk Sancho!

Dortmund'un Manchester City'den 7.84 milyon euroya transfer ettiği 18'lik Jadon Sancho, müthiş performansıyla Almanya'yı sallıyor. İngiliz oyuncu 5 gol, 8 asistlik performansıyla parmak ısırttı.

Guardiola'yı pişman eden altın çocuk Sancho!
ABONE OL

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın Manchester City A takımında hiç şans vernmediği Jadon Sancho Bundesliga'da fırtınalar estiriyor...

Sezon başında Manchester U18 takımından Almanya'nın Borussia Dortmund takımına 7.84 milyon euroya transfer olan Trinidad ve Tobago asıllı İngilz futbolcu Jadon Sancho futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

Hafta sonu Bundesliga'da Dortmund'un Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol attı. Ancak Ruhr ekibi, 90. dakikada yenilen gol sonrası 2 puanı sahada bıraktı.

Bu sezon 13 resmi maça çıkan ve 580 dakika sahada kalan 18 yaşındaki yıldız oyuncu sarı-siyah forma ile 5 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

İlk kez İngiltere A Milli Takımı'na çağrıldı

İngiliz oyuncu her iki kanatta da görev yapabiliyor. İngiltere alt yaş kategorilerinde 36 maça çıkan Sancho 23 gol attı. En son oynanan UEFA Uluslar Ligi maçları için İngiltere'nin A Milli Takımı'na çağrıldı ve Hırvatistan maçının 78. dakikasında Raheem Sterling yerine oyuna girerek ilk defa İngiltere A Milli takım formasını terletti.

(Burak Kızılöz / Skorer Dış Haberler)

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber