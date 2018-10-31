Guardiola'yı pişman eden altın çocuk Sancho!

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın Manchester City A takımında hiç şans vernmediği Jadon Sancho Bundesliga'da fırtınalar estiriyor...

Sezon başında Manchester U18 takımından Almanya'nın Borussia Dortmund takımına 7.84 milyon euroya transfer olan Trinidad ve Tobago asıllı İngilz futbolcu Jadon Sancho futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

Hafta sonu Bundesliga'da Dortmund'un Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol attı. Ancak Ruhr ekibi, 90. dakikada yenilen gol sonrası 2 puanı sahada bıraktı.

Bu sezon 13 resmi maça çıkan ve 580 dakika sahada kalan 18 yaşındaki yıldız oyuncu sarı-siyah forma ile 5 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

İlk kez İngiltere A Milli Takımı'na çağrıldı

İngiliz oyuncu her iki kanatta da görev yapabiliyor. İngiltere alt yaş kategorilerinde 36 maça çıkan Sancho 23 gol attı. En son oynanan UEFA Uluslar Ligi maçları için İngiltere'nin A Milli Takımı'na çağrıldı ve Hırvatistan maçının 78. dakikasında Raheem Sterling yerine oyuna girerek ilk defa İngiltere A Milli takım formasını terletti.

(Burak Kızılöz / Skorer Dış Haberler)