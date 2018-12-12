Güçlü lider

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.

En yakın takipçileri Kasımpaşa ve Antalyaspor’un 7 puan önünde bulunan turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de üst üste 3. kez sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamayı başardı. Abdullah Avcı’nın ekibi, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ise 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

İstanbul ekibi, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış ekiplerden Bursaspor’un 14 puan önünde bulunurken, 14 puana sahip Fenerbahçe’nin ise iki katından fazla puana 15. haftada ulaştı.

Deplasman başarısı

Medipol Başakşehir, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilerken, deplasmanlardaki başarısı da dikkat çekiyor. Ligde üst üste 4 dış saha maçını kazanan turuncu-lacivertliler, toplamda 8 maçta 5 galibiyet aldı.

2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle deplasmanları tamamlayan Başakşehir, 17 puanı hanesine yazdırdı. 15 haftada gelen 33 puanın 17’si dış sahada geldi.