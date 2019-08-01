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01.08.2019 - 08:41 |

Guduric Memphis Grizzlies'e imzayı attı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile sözleşme imzaladı.

Guduric Memphis Grizzlies'e imzayı attı
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Son 2 sezondur Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric'in yeni takımı belli oldu. Sırp yıldız NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Birden fazla seneyi kapsayan sözleşmenin detayları henüz açıklanmadı!

F.Bahçe'den Guduric'e teşekkür

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Memphis Grizzlies ile anlaşan Sırp oyuncu Marko Guduric için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucunun kariyerine Memphis Grizzlies'ta devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric'e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz.

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