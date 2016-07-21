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21.07.2016 - 14:37 | | İHA

Guerrier kampa katıldı

Alanyaspor’un yeni transferi Haitili futbolcu Wilde Donald Guerrier, Davraz kampına katıldı.

Guerrier kampa katıldı
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Alanyaspor’un yeni transferi Haitili futbolcu Wilde Donald Guerrier, Davraz kampına katıldı.

Alanyaspor’da dün gece kamp yaptığı oteline dahil olan yeni transfer Wilde Donald Guerrier, ilk antrenmanına çıktı. Alanyaspor salonda kuvvet çalışması yaparken, antrenman eksiği bulunan Guerrier ise Antrenör Kortan Aktürk gözetiminde sahada ayrı çalışma yaptı. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Haydar Yılmaz ise sabah antrenmanına katılmadı.

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